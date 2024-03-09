ضمن مبادرة "حياة كريمة" .. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات قطاعي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة أأ إلى أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لزيادة معدلات الانجاز ونهو الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بهذا القطاع الهام والعمل على الإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء .

جاء ذلك خلال لقائه بالمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط .



وقد استعرض المحافظ – خلال اللقاء - الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة ونسب التنفيذ في كل مركز من المراكز الشبابية ، فضلاً عن مشروعات التضامن الإجتماعي ونسب التنفيذ في كل مشروع من المشروعات بالإضافة إلى بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات.



وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع في القطاعات المختلفة حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي كل قطاع على حدى للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى مشدداً على ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات ورصد الملاحظات أولاً بأول والعمل على تذليل أي عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن خاصة وأن الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية وفقاً للامكانات المتاحة.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.