محافظ أسيوط: حملات نظافة وتجميل ودهان للأعمدة والأسوار بمنطقة المنفذ بحي غرب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه كل سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تحسين مستوى البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز بجميع الطرق الممكنة وذلك بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية كل في نطاق عمله لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات وتنفيذ خطط المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشدد على بذل مزيد من الجهود لرفع كافة المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات وصناديق القمامة المنتشرة التي تضر بحالة الطرق والشوارع والميادين وتؤثر على البيئة المحيطة وذلك على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية فضلاً عن دهان البلدورات وإزالة الإعلانات من الحوائط خاصة التي تؤثر على المظهر الجمالي وذلك حرصاً على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.



وأضاف محافظ أسيوط انه تم تنفيذ أعمال تجميل وتطوير لعدد من الشوارع بحي غرب من بينها منطقة المنفذ وشارع 26 يوليو فضلاً عن دهان أعمدة الإنارة والبلدورات ودهان الحوائط والأسوار الحديدية أسفل كوبري المنفذ بأول شارع الجيش بالإضافة إلى رفع جميع المخلفات والأتربة وإزالة القمامة من صناديق وحاويات القمامة المنتشرة بالشوارع بنطاق حي غرب وذلك باستخدام معدات النظافة الجديدة وسيارات الكنس الآلي خلال حملات برئاسة ابوالعيون ابراهيم رئيس حي غرب ونائبيه وبمشاركة قطاع النظافة والاشغالات وغيرهم.

وأشار إلى استمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالشوارع والميادين بنطاق حي غرب التي تتواصل تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة بالإضافة إلى رفع كافة المخلفات والمعوقات من حرم الطريق من خلال شن حملات مرافق واشغالات.

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