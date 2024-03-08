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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: فتح 85 معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة حتى الآن

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش التوسع في فتح معارض أهلا رمضان

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع رؤساء المراكز والأحياء ومدري المديريات الخدمية لبحث توحيد الجهود والتوسع في فتح المزيد من معارض أهلا رمضان بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار وإتاحة كافة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين لرفع العبء عنهم لافًتا إلى إنه تم حتى الآن فتح ما يقرب من 85 معرضًا وشادرا ومنفذا خاصة ب أهلا رمضان في مختلف المراكز في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها.

 جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني وممدوح حماد وكيل وزارة التموين وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية ومسئولي المتابعة الميدانية والشئون القانونية والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.
ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين للتوسع في إقامة المزيد من المنافذ والشوادر كل في نطاقه، وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين بشكل لائق وبصفة مستمرة، مكلفاً إدارة المتابعة بالديوان العام بالمرور الميداني اليومي لكافة المعارض للتأكد من توافر السلع وجودتها وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق مع ضرورة وضع الأسعار على السلع بمختلف أشكالها قبل وبعد التخفيضات بحيث تكون واضحة ومعلنة للمواطنين منوهًا بإنه لا تهاون في عمليات مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية بكافة المنافذ، بأسعار أقل من السوق لمواجهة محتكري السلع.


وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال التنسيق مع المديريات الخدمية وكبار الشركات والتجار وبالتعاون مع العديد من الجهات مشيدًا بتعاون عدد كبير من كبار تجار الجملة مع المحافظة وحسهم الوطني والوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية من حجب ومنع السلع من الأسواق مشيًرا إلى أن المحافظة قامت بوضع خطة للتصدي لارتفاع الأسعار واستغلال المواطنين بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأشار المحافظ إلى إنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلا رمضان بكافة الوحدات المحلية حيث تم افتتاح وتجهيز ما يقرب من 85 معرض ومنفذ وشادر لبيع السلع الغذائية بالمراكز والأحياء ومدينة أسيوط الجديدة بالتنسيق بين المحافظة والتموين فضلا عن 11 منفذاً تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة مؤكدًا أن تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

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