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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 37 طن سكر وأرز بمخزن غير مرخص في منقباد

ضبط 37 طن أرز وسكر
ضبط 37 طن أرز وسكر بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواصلة الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع وتكثيفها استعدادًا لشهر رمضان المبارك للتصدي لمحتكري السلع لتحقيق الانضباط واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين منوهًا إنه تم تنفيذ حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط 20 طن سكر و17 طن أرز بأحد المخازن غير المرخصة بناحية قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط بغرض بيعها في السوق السوداء والتربح منها.

وأكد أن المحافظة تسير وفق خطة محددة لحماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مخالف مستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المضاربة في سعرها لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية كـ مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك تكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة لضبط الأسواق قبل وخلال شهر رمضان لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة وعدم التهاون مع المخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مخالف والتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق لضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.


وشنت مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالتنسيق والتعاون مع شرطة المركز بمشاركة الرائد وليد نادر مأمور مركز أسيوط والنقيب محمد طوسون معاون مباحث مركز أسيوط والنقيب أسامة حمزة رئيس نقطة نجع سبع حملة مفاجئة على أحد المخازن غير المرخصة بناحية قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط وتم ضبط 20 طن سكر و16.850 طن  أرز تم تجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء و التربح منها وتم التحفظ علي الكميات واتخاذ الإجراءات القانونيه والعرض علي النيابة العامة.

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وأكد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات المفاجئة بناءا على تعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمخازن غير المرخصة التي تقوم بتجميع السلع الغذائية بقصد بيعها في السوق السوداء لمواجهة أية ممارسات إحتكارية  وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار لافتا إلى إن الحملة شارك بها مأموري الضبط القضائي وأمجد الفونس وعبدالله عبدالمولي ومحمد الشحات ومحمد حسانين وعصام دسوقي وأحمد حسن ومحمد فتحي.
يذكر أن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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أسيوط أخبار أسيوط ضبط 37 طن ارز و سكر مديرية تموين أسيوط حملات تموينية بأسيوط

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