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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذئب يصيب شخصين بالظهير الصحراوي الغربي في أسيوط

ذئب
ذئب

أصيب شخصين باصابات متفرقة بالجسم اثر تعرضهم لعقر ذئب بقرية ببلاو بمركز ديروط في اسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي .
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية ببلاو باصابة رجل وسيدة بعقر ذئب بالقرب من محور ديروط بالظهير الصحراوي الغربي. 

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إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة " ادور .ش . ش " 65 عاما بجروح وكسر بالساعد الايمن ، و " نادية .ف .ح " ، تم نقلهما إلى مستشفى ديروط المركزي وتحويل الأول إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

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