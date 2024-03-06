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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات على الميراث|مصرع شخص ألقى بنفسه من أعلى عقار سكني بأسيوط

جثــة
جثــة

لقي شخص مصرعه بعد أن ألقى بنفسه من أعلى عقار بحي شرق أسيوط بسبب خلافات عائلية على الميراث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من قوات تامين أحد البنوك الخاصة بقيام شخص بالإلقاء بنفسه من أعلى عقار سكني بجوار البنك وتوفي في الحال .

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على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث القسم وتبين من المعاينة والفحص انه يدعى " علاء . م . أ " 48 عاما وتوصلت التحريات الأولية إلى نشوب خلافات بينه وبين شقيقته بسبب الميراث على إثرها قام بإلقاء نفسه من أعلى عقار سكني ، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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