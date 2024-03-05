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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خصومة ثأرية.. جنايات أسيوط تعاقب شابا بالإعـ.دام أنهى حياة مسن بأبنوب

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، شابا، بإجماع الآراء بالإعـ.ـدام شنـ.قا لقيامه وآخرين بإنهاء حياة مُسن على خلفية خصومة ثأرية بقرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب.


صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن وأحمد محمد غلاب وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي .


تعود وقائع القضية 4091 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغ لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية صوب مسن مما أسفر عن وفاته.


انتقل إلى موقع الحادث المقدم أحمد عبدالمالك رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب في ذلك الوقت وتبين وجود جثة لمسن يدعى " محمود . ع . م " 60 عاما وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " محمود . ع . س " 30 عاما وآخرين على خلفية خصومة ثأرية.

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وأشارت التحريات إلى أن المتهم اتفق مع آخرين على إزهاق روح المجني عليه على خلفية خصومة ثأرية وقاموا بوضع خطتهم وعقدوا العزم على إنهاء حياة المجني عليه وفور علمهم بعودة المجني عليه من القاهرة إلى قريته قام المتهم وآخرين بحمل أسلحة نارية والتربص له أثناء نزوله من السيارة بموقف سيارات أبنوب وقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أسفر عن وفاته.

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