محافظ أسيوط: إزالة 64 تعد على أملاك الدولة في أبنوب وديروط والغنايم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 64 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمراكز أبنوب وديروط والغنايم ضمن حملات المحافظة المكثفة التي تقوم بها في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات .



وأكد محافظ أسيوط على استمرار حملات المرحلة الثانية للموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة لافتا إلى تنفيذ حملات بمراكز أبنوب وديروط والغنايم تم خلالها تنفيذ إزالة لعدد 40 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة التابعة للري بإجمالي مساحة 1163 متر بمركز أبنوب فضلا عن إزالة 4 حالات تعدي على أملاك دولة خاصة و6 حالات تعدي على خط التنظيم وحالة تعدي على أراضي زراعية خاصة بمركز الغنايم بالإضافة إلى إزالة 11 حالة أملاك دولة مباني بمساحة 226 متر مربع وحالتين تعدي بالمباني على الزراعة بمركز ديروط منوها إلى أن الحملات تتم تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.



وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب وفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين منوهًا أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى 27 يناير الماضي وانتهت في 16 فبراير والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

IMG-20240307-WA0024

IMG-20240307-WA0022

IMG-20240307-WA0025

IMG-20240307-WA0019