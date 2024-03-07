محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمتابعة جهود مواجهة التعديات وتنفيذ الموجة الـ 22 للإزالات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والزراعة لمناقشة جهود مواجهة التعديات بالمراكز وأعمال تنفيذ الموجة الـ 22 للازالات للقضاء على كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة بالمراكز والقرى للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لإزالة كافة التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها .

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وممدوح حماد وكيل وزارة التموين والمهندس علي هريدي مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية والتفيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة والمراكز.



في بداية الاجتماع أشاد محافظ أسيوط بالجهود التي بذلتها الأجهزة التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية وجهات الولاية خلال الأيام الماضية من المرحلة الثانية للموجة الـ 22 التي بدأت في 24 فبراير الماضي مما جعل وزير التنمية المحلية يشيد بجهود أسيوط ونجاحها في استرداد 494 فدان و13855 متر مربع من أملاك الدولة موجهًا بمواصلة الجهود بالتنسيق مع باقي الجهات لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.



وقال المحافظ– خلال الاجتماع - أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مشيرًا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا لإرادة الدولة.



وشدد المحافظ علي ضرورة التعامل بكل شدة وحزم وتنفيذ الإزالة في المهد لأي تعدي وحتى سطح الأرض وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب مشدداً علي ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وأكد اللواء عصام سعد على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام، بين مسؤولى المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة، لافتاً إلى أهمية التعامل بقرارات فورية، لإزالة أى حالة تعديات جديدة.

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