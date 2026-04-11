نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات "أكتوبر الجديدة" ويشدد على سرعة الإنجاز

قام المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بجولة تفقدية موسعة بمدينة أكتوبر الجديدة.

وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والخدمات، والوقوف على سير العمل بمشروع المدفن الصحي ومنظومة النظافة بالمدينة.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الهيئة والجهاز.



استهل المهندس عمار مندور جولته بتفقد "النادي الرياضي" بمنطقة غرب المطار، والذي يمتد على مساحة 25 فداناً، ويُعد الأكبر من نوعه في مناطق الإسكان بالمدن الجديدة.

وأشاد "مندور" بجودة التنفيذ في النادي الذي يضم مبنىً اجتماعياً، صالة ألعاب متعددة، حمام سباحة أوليمبي، و7 ملاعب كرة قدم (خماسية وقانونية) بمدرجات، بالإضافة لملاعب تنس ومناطق خضراء وجراج، مؤكداً أنه جاري العمل على تسليمه لنادي أكتوبر ليدخل الخدمة قريباً.



تنمية سكنية غير مسبوقة

وخلال جولته بمواقع "سكن لكل المصريين" (المرحلة السادسة) بمنطقة غرب المطار، والتي تضم 55,056 وحدة سكنية، وجه نائب رئيس الهيئة بضرورة تكثيف العمالة والمعدات بالمواقع، والالتزام الصارم بالبرامج الزمنية المحددة للاستلام، لضمان سرعة تسليم الوحدات لمستحقيها. كما تفقد مشروع "ديارنا" الذي يضم 494 وحدة سكنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 78%، مشدداً على الحفاظ على جودة التشطيبات النهائية.



مدن الجيل الرابع

وفي ختام جولته، أكد المهندس عمار مندور أن مدينة "أكتوبر الجديدة" تمثل نموذجاً لمدن الجيل الرابع الواعدة، مشيراً إلى أن الهيئة تسابق الزمن لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تشمل كافة الخدمات (السكنية، التعليمية، الرياضية، والترفيهية) لخلق بيئة جاذبة للمواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.