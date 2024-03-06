لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة.. محافظ أسيوط يشيد بمبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمبادرات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنموية التي تهدف إلى خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية في عدد من القطاعات والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في تحقيق خطط التنمية المستدامة والتي من بينها تبنيهم مبادرة إحياء مسار رحلة العالة المقدسة والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية التي توليها الدولة إهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لأنشطة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتنفيذ الفعاليات والمبادرات في كافة القطاعات على أرض المحافظة مؤكداً على تذليل العقبات أمام تطوير مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة بما يحقق الاستراتيجية الشاملة لرؤية مصر2030 المستقبلية.



وفي هذا الإطار رافق المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة نيابة عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال زيارتهم لتفقد مسار رحلة العائلة المقدسة بمحطتيها دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة ثم زيارة الدير المحرق بالقوصية حيث ضم الوفد كل من النائب عماد خليل والنائبة إيمان الألفي عضوا مجلس النواب وإيمان طلعت ومازن شقوير وأحمد عبد العزيز ومينا عماد الجويلي ومينا سنبل والدكتورة هاجر سعد الدين وعلي حسين.



وحضر الزيارة محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وعثمان الحسيني مدير عام الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وعيون ابراهيم رئيس حي غرب وحسني درويش رئيس مركز أسيوط.



وتفقد الوفد دير السيدة العذراء بدير درنكة حيث زاروا كنيسة المغارة والتي تعتبر من أقدم الكنائس في العالم ثم تفقد أقسام الدير والأماكن الأثرية والدينية واستمعوا لشرح تفصيلي عن رحلة العائلة المقدسة وإلقاء الضوء على أهمية الأماكن التاريخية والدينية بالدير والتي يقصدها الزائرين من مختلف أنحاء العالم، كما زاروا الدير المحرق بالقوصية والتقوا بالأباء الكهنة والقساوسة واستمعوا لشرح تفصيلي لما يحتوه الدير من كنائس أثرية وتاريخية عريقة.



وأشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمسار رحلة العائلة المقدسة والذي يعد مشروعاً قوميًا بإعتباره محورًا تنمويًا وهو ما سينعكس ايجابياً على الترويج السياحي وتوفير الخدمات والامكانات اللازمة لزوار تلك الأماكن المقدسة والتي يقصدها ملايين الزائرين من داخل مصر وخارجها خاصة في وجود الكنائس الأثرية والتاريخية بالمحطتين بدير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية مبديين سعادتهم بلقاء محافظ أسيوط وقيادات المحافظة وحسن الإستقبال والتعاون مع الجميع بالمحافظة في التنسيق لتنفيذ البرامج والمبادرات التنموية فضلاً عن زيارتهم لمحطتي مسار رحلة العائلة المقدسة نظراً لما تحتويه من مقومات جذب تاريخية وروحانية كبيرة خاصة وأن العائلة المقدسة قد أقامت فيهما فترة زمنية هي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها وهو ما يستحق الاهتمام من جانب الأقباط في جميع أنحاء العالم خاصة مع تزكية بابا الفاتيكان لزيارة تلك الأماكن المقدسة مؤكدين أن ذلك يحمل مزيدا من الخير لمصر.

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