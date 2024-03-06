محافظ أسيوط يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة ويكرم المتميزين

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات الحفل السنوي لختام الأنشطة المدرسية لمدرسة الجامعة الإعدادية الموحدة بالمسرح المركزي لمديرية التربية والتعليم بحي غرب مدينة أسيوط ويكرم المتميزين منهم .

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية وسيد الشريف مدير عام الجهاز التنفيذى للخدمات بالمديرية وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وداليا تادرس مدير عام فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة ومصطفى الموشي مدير إدارة المدرسة وعدد كبير من القيادات التعليمية وطلاب المدارس ومعلميها وأولياء الأمور.



بدأ المحافظ زيارته للمدرسة بإفتتاح معرض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية للطلاب والذي يتضمن مشغولات يدوية وأعمال إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية وبعض الأشغال اليدوية التي تتميز بالدقة والإبداع في التصميم، مشيدًا بالأعمال الفنية المعروضة بالمعرض.



وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط تريد النشيد الوطني من الحضور ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم عرض لبعض الفقرات الفنية والكورال الجماعي وغناء جماعي لطلاب وطالبات المدرسة وبعض الاستعراضات الفنية للطلاب والطالبات ثم تقديم العرض المسرحي "متحف الشمع" بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة المتميزين والحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسرح وسط تفاعل وفرحة وسعادة من الحضور.



ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته - الشكر للقائمين على الحفل والطلاب المشاركين فيه والمعلمين لتميزهم وتفانيهم في العمل، مشيدًا بالفقرات الفنية والعروض التي قدمها طلاب وطالبات المدرسة، مشيرًا إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم مؤكدًا حرصه على حضور كافة الأنشطة المدرسية بجميع مدن المحافظة لدورها الهام في دعم شخصية الطلاب وصقل مواهبهم.



وأكد محافظ أسيوط، على أهمية تنمية مواهب الطلاب الفنية والإبداعية وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم إلى جانب دعم الأخلاق والقيم التربوية وإبراز القدرة على العمل التعاوني والتخطيط والمشاركة وحسن التصرف وتحمل المسئولية والثقة بالنفس مع التأكيد على تعميق روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، واشراكهم فى الرحلات والزيارات الميدانية للمشروعات القومية والتنموية التى تم ويجرى تنفيذها على ارض المحافظة، موجهًا التحية لجميع من ساهم في هذه الاحتفالية المتميزة متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

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