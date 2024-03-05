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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يدشن مبادرة لتوعية الطلاب بكيفية اختيار دراستهم الجامعية

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد الندوة التثقيفية الدراسة وسوق العمل

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الندوة التثقيفية "الدراسة وسوق العمل" والتي نظمتها مدرسة السلام الإعدادية الثانوية المشتركة بمدينة أسيوط التابعة لسنودس النيل الانجيلي، ودشن المبادرة التي أطلقتها المدرسة لربط التعليم بسوق العمل وتوعية الطلاب بكيفية اختيار دراستهم الجامعية .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور علاء حيالله وكيل كلية الصيدلة بجامعة سفنكس ونقيب صيادلة أسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ورئيس مجلس إمناء مدرسة السلامة الإعدادية الثانوية المشتركة ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية والقس مايكل رفعت الأمين العام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي والشيخ صموئيل باقي صدقة نائب رئيس سنودس النيل الانجيلي والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس جامعة سفنكس للذكاء الاصطناعي وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد وانجي ثروت اسكندر مدير إدارة مدرسة السلام الاعدادية الثانوية المشتركة وبعض أولياء الأمور والعشرات من طلاب وطالبات المدرسة.


حيث بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة الترحيب لمديرة المدرسة انجي ثروت والتي أعربت فيها عن سعادتها بمشاركة الوزير المحافظ وقيادات المحافظة في الندوة التثقيفية.
كما تم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى في قطاع التعليم ثم عرض بعض آراء أولياء الأمور عن المبادرة وأهمية ربط التعليم بسوق العمل وعرض لبعض التجارب الشخصية، كما تضمنت الفعاليات محاضرة توعوية للدكتور علاء حيالله والدكتور عبدالرحمن حيدر واستعراض أهمية دراسة سوق العمل واحتياجاته، فضلاً عن معرفة بعض المهن والتخصصات المطلوبة والموائمة بين التعليم وقطاع الأعمال وتوعية الطلاب بكيفية اختيار التخصص الجامعي وعلاقته بسوق العمل، كما تم إستعراض بعض أدوات الذكاء الاصطناعي ومعلومات عن منتدى الاقتصاد العالمي.

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وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على أهمية ربط التعليم بسوق العمل وصقل خبرات ومواهب الطلاب وبناء توجهاتهم العلمية والدراسية لاختيار التخصص الجامعي المناسب ليصبح الطالب عضو بناء في المجتمع، لافتًا إلى الخدمات التى تقدمها الدولة لشباب الخريجين من تدريبات في كافة التخصصات ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير القروض اللازمة لهم، فضلاً عن تبنى أفكار ومبادرات الشباب بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتنفيذ تلك الأفكار والمشروعات على أرض الواقع، مشيدًا بمبادرة المدرسة لربط التعليم بسوق العمل وتوعية الطلاب بكيفية اختيار دراستهم الجامعية وفقًا لامكاناتهم ومهاراتهم وميولهم، موجهًا الشكر لإدارة المدرسة والقائمين على الندوة التثقيفية ولكافة الأستاذة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين فيها، مناشدًا قيادات التربية والتعليم بالمحافظة بتكرار وتعميم مثل تلك الندوات وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وتنظيم رحلات ميدانية للطلاب لزيارة المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بالمحافظة ومعرفة حجم الإنجازات التي تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة.

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أسيوط أخبار أسيوط ندوة تثقيفية بأسيوط ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط الدراسة وسوق العمل

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