أحمد العوضي يشوّق جمهوره لمسلسل رمضان 2027

بدأ الفنان أحمد العوضي الترويج لعمله الدرامي الجديد المنتظر عرضه في موسم رمضان 2027، وذلك عقب النجاح الذي حققه في الموسم الرمضاني الماضي.

وطرح العوضي سؤالًا على جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مستطلعًا آراءهم حول نوعية المسلسل القادم، حيث كتب: “رمضان 2027 شعبي ولا صعيدي؟”.

وشهد المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، إذ انقسمت الآراء بين من يفضل تقديم عمل شعبي بطابع أكشن، وآخرين طالبوا بعودته إلى الدراما الصعيدية التي سبق وحقق بها نجاحات لافتة

مسلسل علي كلاي

ويُذكر أن مسلسل "علي كلاي" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم درة، وأحمد العوضي، ويارا السكري، وانتصار، وعمر رزيق، وطارق الدسوقي، ومحمود البزاوي، وآخرين، وهو من إخراج محمد عبدالسلام. وقد حقق العمل نجاحًا ملحوظًا منذ عرض حلقاته الأولى، بفضل الحبكة الدرامية المشوقة والأداء المتميز من فريق العمل.

وقد لاقت الحلقة الأخيرة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالنهاية الدرامية المليئة بالمشاعر، واعتبرها الكثيرون نهاية مناسبة تليق برحلة البطل "علي كلاي"، خاصة مع الجمع بين تحقيق الحلم الرياضي وعودة الحب إلى مساره الصحيح.