حمادة هلال: فكرت في اعتزال الغناء.. ولن أوصي بحذف أغنياتي بعد وفاتي

فجّر حمادة هلال مفاجأة بإعلانه عن تفكيره في اعتزال الغناء خلال أوقات سابقة، وذلك بعد شعوره بـ«كسرات خاطر» ومروره بضغوط نفسية دفعته لإعادة التفكير في استمراره بالمجال الفني.

وأوضح هلال، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدّمه الإعلامي خالد فرج، أن هذه الفترات لم تكن سهلة عليه، خاصة مع دخوله تجارب خارج نطاق الفن، من بينها الاستثمار في عدد من المشروعات، والتي لم تحقق النجاح المتوقع، بل تكبّد خلالها خسائر، ما جعله يدرك أن الغناء هو المجال الأقرب إليه ولا يستطيع الابتعاد عنه.

وعن رأيه في تحريم البعض للغناء والموسيقى، أشار هلال إلى أنه لا يرى نفسه مؤهلًا لإصدار فتاوى في هذا الشأن، إذ أن هذه القضايا ليست من اختصاصه، وأن ما يشغله هو التزام كل إنسان بتقوى الله في حياته وعمله، بعيدًا عن إصدار الأحكام.

وفي سياق متصل، علّق هلال على ظاهرة توصية بعض المطربين بحذف أغانيهم بعد وفاتهم، موضحًا أنه لا ينشغل بهذه الأمور، بل يكتفي بالدعاء بالرحمة والمغفرة لأي فنان يتوفى.

وعن إمكانية اتخاذه قرارًا مماثلًا، نفى هلال أن يوصي بحذف أغانيه، مؤكدًا أن هذه الأعمال ليست ملكًا له في الأساس، فضلا عن كونها جزءًا من الجمهور وذكرياته، لافتًا إلى أن احترامه للناس دفعه لإجراء تعديلات على أغنية «مسطول»، بعدما تأثر بموقف شاهده في أحد الأفراح، حين رأي أبًا يعتدي على نجله بسبب غنائه لها، ما دفعه لتغيير بعض كلماتها.