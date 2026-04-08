ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.. زراعة حديقة جاردن سيتي بحي ثالث الإسماعيلية

نفذت إدارة شؤون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالإسماعيلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمشروعات البيئة بجامعة قناة السويس، يومًا بيئيًّا موسعًا لزراعة الأشجار بنطاق حي ثالث الإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة"، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك، وشهدت الفعالية مشاركة حيوية من أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس، حيث تم استهداف حديقة "جاردن سيتي" الداخلية لزراعة مجموعة من أشجار (الأكاسيا والتكوما)، التي تتميز بمظهرها الجمالي وقدرتها على التكيف مع البيئة.

جاء ذلك بحضور كريمة سليم، نائب رئيس حي ثالث، المهندسة مروة الخولي، مدير إدارة شؤون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، وممثلي جامعة قناة السويس.

ولم تقتصر الفعالية على التشجير فقط، بل شملت جانبًا توعويًّا مكثفًا، حيث قامت إدارة شؤون البيئة بتوزيع مطويات إرشادية على الطلاب المشاركين، تضمنت شرحًا للقواعد الأربعة لحماية البيئة:

التشجير: لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء.

الترشيد: في استهلاك الموارد الطبيعية.

التدوير: للإدارة المثلى للمخلفات.

التوعية: لنشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع.

وأكدت المهندسة مروة الخولي، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية، خاصة لدى فئة الشباب والطلاب، كونهم الركيزة الأساسية في بناء مستقبل أخضر ومستدام.