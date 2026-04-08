تقديم خدمة أسرع وأكثر فاعلية.. افتتاح وحدة إسعاف مستشفى التل الكبير التخصصي

شهد الدكتور محمد طنطاوي، نائب مدير إقليم القناة وسيناء ، رئيس فرع هيئة الاسعاف المصرية بالاسماعيلية، اليوم الأربعاء ، افتتاح نقطة إسعاف مستشفى التل الكبير التخصصي.

رافقه الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور محمد جبريل رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية والدكتورة داليا نور الدين مدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

يعد افتتاح وحدة الإسعاف بمستشفى التل الكبير التخصصي إضافة للخدمات الصحية بالمحافظة لتعزيز خدمات الطوارئ وتقليل زمن الاستجابة للحالات الحرجة وضمان جاهزية الأطقم والسيارات ، وذلك ضمن خطة هيئة الإسعاف المصرية لتطوير المنظومة الاسعافية.

وأشار الدكتور محمد طنطاوي إلى أن وحدة إسعاف مستشفى التل الكبير التخصصي، إحدى نقاط الاسعاف التابعة لإسعاف الإسماعيلية.

وأكد خالد يوسف مشرف عام المحافظة، ان هذه الوحدة داخل المستشفى ومتمركز بها 2 سيارة اسعاف على مدار 24 ساعة.

كما تضم أطقم إسعاف، كل طاقم مكون من مقدم خدمة إسعافية وفنى قيادة مركبة إسعافية مدربين على احدث طرق وأساليب الاسعافات الاولية للمرضى والمصابين وكيفية التعامل مع الحوادث الكبرى والكوارث.