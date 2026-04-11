رداد: تنمية الموارد البشرية ورفع مهارات العاملين بمديريات العمل

عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مع قيادات مديريات العمل بمحافظات القاهرة الكبرى: القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يحرص الوزير على عقدها مع قيادات المديريات بالمحافظات، لمتابعة سير العمل والوقوف على التحديات الميدانية.

وخلال الاجتماع، فتح الوزير نقاشًا موسعًا مع الحضور، واستمع إلى رؤيتهم حول التحديات التي قد تواجه سير العمل داخل المديريات ومكاتب العمل التابعة لها، كما استفسر عن عدد من الملفات وآليات إدارتها داخل كل مديرية، بما يضمن تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه الوزير بأهمية تكثيف الجهود داخل المديريات ومكاتب العمل لتقديم أفضل خدمة للمواطن، وتعزيز علاقات العمل في مواقع العمل والإنتاج، مع الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة في مختلف الملفات.

وأكد رداد على ضرورة التواصل المستمر مع شركاء العمل والتنمية في كل محافظة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم جهود التنمية، مشددًا على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الإدارات داخل المديريات لتحقيق مستهدفات الوزارة.

كما شدد الوزير على أهمية تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين بالمديريات، من خلال التدريب المستمر على آليات العمل الحديثة، والتشريعات والقرارات ذات الصلة بملف العمل، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات.

وفي ختام اللقاء، استمع الوزير إلى عدد من المقترحات والأفكار الخاصة بخطط التطوير داخل المديريات، مؤكدًا حرص الوزارة على دراسة هذه المقترحات والاستفادة منها في دعم منظومة العمل وتطويرها.