العراق ينتخب رئيساً جديداً.. ورشيد ينسحب من الترشح

انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، نزار محمد سعيد (نزار ئاميدي)، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيساً للجمهورية خلفاً لعبد اللطيف رشيد الذي انتهت ولايته.

و في وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم السبت انسحاب عبد اللطيف رشيد من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وذكر مجلس النواب العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الحلبوسي أعلن عن انسحاب عبد اللطيف محمد جمال من قائمة المرشحين، مضيفا أنه بعد انسحاب رشيد من القائمة يصبح عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية (16) مرشحاً.

وفي نفس السياق.. أكدت رئيس كتلة الجيل الجديد النائب سروة عبد الواحد، اليوم أن أغلب الكتل الكردية ستصوت لصالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار ناميدي.

وقالت رئيس كتلة الجيل الجديد النائب سروة عبد الواحد، إن "أغلب الكتل الكردية سوف تصوت لصالح نزار ناميدي باستثناء 10 نواب ستصوت على مرشحهم مثنى أمين، مشيرة إلى أن الديمقراطي الكردستاني غير موجود ولن يدخل الجلسة، مبينة أن الجيل الجديد سوف يصوت لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني ناميدي.

ومن جانبها أعلنت كتلة حقوق النيابية بالعراق، مقاطعة جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال عضو كتلة حقوق النائب محمد جبار الحسناوي - في تصريح صحفي - إن الكتلة النيابية قاطعت جلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية احتجاجاً على تأجيل تكليف مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء في حال انتخاب رئيس الجمهورية.