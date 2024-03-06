محافظ أسيوط: رفع 480 طن قمامة خلال حملات نظافة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

ولفت إلى مواصلة حملات النظافة بالقرى والمراكز والأحياء بصفة دورية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية وفقاً للامكانات المتاحة في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق موضحاً إنه تم رفع 480 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بمراكز بمراكز ديروط والبداري وصدفا.



وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وصدفا قد شنت حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين من بينها (بقرى ديروط الشريف والكودية وصنبو ودشلوط ونزلة ساو وجرف سرحان، والشارع الجديد حتي الأمير سنان فضلاً عن شارع المستقبل، وحي حسام كيلاني، والمطحن، وموقف صنبو، وشارع الثانوية العسكرية، والمعهد الديني، ومدرسة التجارة وامام مستشفى ديروط، وشارع دكتور زعزوع، وشارع بورسعيد بمدينة ديروط، وعدد من شوارع مدينتي "صدفا والبداري" وأمام أماكن المصالح الحكومية والمدارس وغيرها حيث تم تحميلها على القلابات والحاويات لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيداً عن الكتلة السكنية فضلاً عن تمهيد وتسوية خاصة غير المرصوفة وشفط الأتربة من جانبي بعض الطرق لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين لافتاً إلى إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل ،....) وغيرها.