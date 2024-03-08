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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 33 تعديا على أملاك الدولة وأراض زراعية بالقوصية وأبوتيج

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للازالات التي بدأت 24 فبراير الماضي وتستمر حتى 15 مارس الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.


وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت بالتنسيق مع الجهات المعنية حملة مكبرة على عدد من مراكز المحافظة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 33 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصة وأبوتيج على مساحة 1470 متر مربع مباني و4 فدان و12 قيراط زراعة و7175 متر مربع زراعة أهالي حيث تم في مركز القوصية إزالة 20 حالة تعدي على أراضي زراعية خاصة على مساحة 7175 متر مربع وفي مركز أبوتيج تم إزالة 8 حالات تعدي بالمباني على أملاك دولة بمساحة 1410 متر مربع وحالتين تعدي بالزراعة على أملاك دولة بمساحة 4 فدان و12 قيراط و3 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 60 متر مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء مخحمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.
وأشار اللواء عصام سعد إلى إنه أصدر تكليفاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجدداً على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة الأزمات بالمحافظة ومركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ للتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذى تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها مشددًا على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.
جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.

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