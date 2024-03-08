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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسيوط تعلن خطة الأنشطة الدعوية خلال رمضان

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الشيخ الكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، لمناقشة استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك وخطة تنفيذ الأنشطة الدعوية خلال الشهر الكريم تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

جاء ذلك بحضور محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ والدكتور الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة بالمديرية.


وأستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – جهود مديرية الأوقاف واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك ومنها دروس العصر وخاطرة التراويح والملتقيات الفكرية بالمساجد والأنشطة التثقيفية للأطفال ومقارىء الجمهور والأعضاء وبرنامج صحح تلاوتك والندوات العلمية والصحة والقضية السكانية بالمساجد وندوات المدارس.


ووجه المحافظ بتنسيق الجهود بين مديرية الأوقاف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم لشهر رمضان المبارك للعام 1445 هـ وتكريم الفائزين فيها خلال حفل كبير، لافتًا إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية والأنشطة التثقيفية للمواطنين بكافة مساجد المحافظة نظرًا لدورها في توعية المواطنين في النواحي الدينية والفقهية وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، معلنًا دعمه الكامل للانشطة الدينية والتوعوية بالمحافظة فضلًا عن تنفيذ خطة تطوير المساجد بالمحافظة وإحلال وتجديد البعض الآخر وفقًا لخطة وزارة الاوقاف والاعتمادات المخصصة لها، مثمنًا مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن تصبح تلك المساجد منارات اسلامية تثقيفية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ وسطية الإسلام السمحة.


وأشار الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف إلى أن خطة المديرية خلال الشهر الكريم تتضمن دروس العصر ويشارك فيها 1890 إمام وعقب صلاة التراويح يوميًا وبمساجدهم بالإضافة إلى خاطرة التراويح والفجر التي تؤدى يوميًا بالمساجد بالإضافة إلى الملتقى الفكري الذي ينظم بمسجد البقلي يوميًا بعد صلاة العشاء بحضور ومشاركة قيادات مديرية الأوقاف ونخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف والملتقى الفكري للواعظات بمسجد ناصر عقب صلاة الظهر يوميا فضلاً عن تحديد 41 مسجدًا لتنظيم المنبر الثابت المشترك بين الأزهر الشريف والأوقاف يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر وندوات قصور الثقافة ويقوم بأدائها أئمة وقادة الفكر بمختلف قصور الثقافة بالمحافظة ودروس السيدات للواعظات الجدد وعددهن 8 واعظات يومي السبت والثلاثاء اسبوعيًا ودرس الناشئة ومكتبة الطفل يوم الخميس وتتضمن 1212 درس للنشاط التثقيفي للطفل و147 مقرئة للجمهور عقب صلاة الجمعة و24 مقرئة للأعضاء يوم الاثنين عقب صلاة الظهر و31 مقرئة لغير الأعضاء يوم الأحد عقب صلاة العصر ومقراة تموذجية بمسجد البقلي يوم الأحد وتنفيذ برنامج صحح تلاوتك بعدد 76 مسجد عقب صلاة التراويح وتنظيم مجلس العلم والذكر بعدد 150 مسجد ومجلس اقرأ ومساجد الاعلام يوم الأحد بمسجد سيدى جلال الدين السيوطي وتنظيم 6 ندوات علمية بالمساجد يوم الاثنين بعد صلاة العشاء و2 مجلس تثقيفي فقهي يوم السبت و25 ندوة في الصحة والقضية السكانية وتنفيذ عدد 87 ندوة بالمدارس بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم، لافتًا إلى أن عدد المساجد المرشحة للاعتكاف خلال الشهر الكريم تبلغ 32 مسجداً و232 مسجداً لصلاة التهجد.

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كما أوضح وكيل الوزارة إنه تم تكليف المتابعة وجميع الإدارات والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الديني وقصر العمل في المساجد التي لا تشملها خطة الدروس المعتمدة من القطاع الديني على إقامة الشعائر وفق خطة الوزارة على نحو ما هو قائم بها الآن سواء بإقامة الصلوات الراتبة فقط دون صلاة الجمعة أم بإقامة الصلوات وخطبة الجمعة.

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