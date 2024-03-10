بأقوى بطارية.. سامسونج تطرح أحدث موبايل للفئة المتوسطة 

أطلقت سامسونج Samsung، دون ضجة كبيرة، هاتفها الذكي الأحدث، Galaxy M15 5G، في أسواق محددة بما في ذلك العراق ومنطقة الشرق العربي.

في حين لا تزال تفاصيل السعر والتوفر الرسمي غير معلنة حتى الآن، فقد أدرجت الشركة مواصفات الهاتف على موقعها الرسمي على الإنترنت، وكشفت عن كل ما يتعلق به. دعونا نتعمق في التفاصيل هنا.

مواصفات Samsung Galaxy M15 5G

هاتف Galaxy M15 5G مبني حول شاشة Super AMOLED بحجم 6.5 إنش بمعدل تحديث 90 هرتز. تتمتع الشاشة أيضًا بدرجة سطوع تبلغ 800 شمعة، والتي ينبغي أن توفر رؤية خارجية لائقة.

يأخذ هاتف Galaxy M15 5G طابعًا يشبه تصميم سابقاته. يحتوي الجهاز على ثلاث حلقات للكاميرا في الخلف وحواف مستديرة قليلاً من أجل قبضة مريحة. يتوفر بثلاثة ألوان - الأزرق الفاتح والأزرق الداكن والرمادي.

فيما يتعلق بالأداء، لم تؤكد سامسونج رسميًا نوع المعالج ولكنها تشير إلى استخدام معالج ثماني النواة بسرعة 2.2 جيجاهرتز. تتوافق المواصفات مع معالج MediaTek Dimensity 6100+.

يأتي المعالج مقترنًا بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 جيجابايت من سعة التخزين. ويمكن توسيع سعة التخزين الأخيرة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة MicroSD.

يعمل هاتف Galaxy M15 5G خارج الصندوق على نظام التشغيل Android 14 الأحدث. كما تعد سامسونج أيضًا بأربعة أجيال من تحديثات Android وخمس سنوات من تصحيحات الأمان.

لمواصلة التشغيل، توجد بطارية كبيرة بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات. والجدير بالذكر أن هاتف Galaxy M15 5G يحتفظ بمقبس سماعة الرأس الكلاسيكي 3.5 مم ويتميز بمستشعر بصمة مثبت على الجانب للأمان.

للتصوير الفوتوغرافي، يزود هاتف Galaxy M15 5G نظام كاميرا ثلاثية خلفي. يتصدر هذا الإعداد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع 5 ميجابكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل. أما بالنسبة للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فتتولى مهمتها كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.