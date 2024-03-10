أخبار التوك شو.. تحذيرعاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. التموين تزف بشرى للمواطنين

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

كشف إيهاب المهدي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، تفاصيل عمرة رمضان لعام 2024 وكيفية التسجيل فيها، قائلًا إن السوق المصرية من أقوى الأسواق على مستوى العالم في عمرة رمضان.

تحدث الشيخ إبراهيم محمود عبد الراضي، أحد مشايخ الأزهر الشريف، عن مبطلات الصيام في رمضان، قائلًا إن الحقن الشرجية وقطرة الأنف من مبطلات الصيام، لكن الحقن الوريدية والعضلية لا تفطر.

قال الدكتور محمد الشوادفي، خبير اقتصادي، إن الأسواق خلال الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة، وخاصة خلال شهر رمضان، تزامنا مع إطلاق الدولة معارض أهلا رمضان، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، و جاء ذلك في نبـأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية أكد خلال لقائه رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك ضرورة وقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان.

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، التي عُقدت أمس بعنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، تضمنت رسائل موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري والعالم بأكمله، بخصوص دور مصر وما قدمته للقضية الفلسطينية، والتأكيد على عدم تخليها عن نصرة الشعب الفلسطيني.

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل حربه على الشعب الفلسطيني بكل ما تعنيه الكلمة بجميع المسارات، موضحا أنه ليس فقط في مسار القتل والاستهداف للمدنيين، ولكن الاحتلال يعمل على طمس التاريخ ويحاول تغيير الواقع منذ عام 1948.

نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو يظهر تنفيذ عناصر الجيش لعملية إنزال جوي جديدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



أكدت الدكتورة هالة غريب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أنه تم إفتتاح ما يقرب من 9 معارض لأهلا رمضان، على مستوى المحافظة، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.