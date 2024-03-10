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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. تحذيرعاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. التموين تزف بشرى للمواطنين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

تبدأ من 40 ألف جنيه.. تفاصيل عمرة رمضان وكيفية التسجيل فيها

كشف إيهاب المهدي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، تفاصيل عمرة رمضان لعام 2024 وكيفية التسجيل فيها، قائلًا إن السوق المصرية من أقوى الأسواق على مستوى العالم في عمرة رمضان.

هل وضع العطر وتذوق الطعام من مبطلات الصيام؟ أزهري يجيب

تحدث الشيخ إبراهيم محمود عبد الراضي، أحد مشايخ الأزهر الشريف، عن مبطلات الصيام في رمضان، قائلًا إن الحقن الشرجية وقطرة الأنف من مبطلات الصيام، لكن الحقن الوريدية والعضلية لا تفطر.

خبير اقتصادي: انخفاض كبير في الأسعار خلال شهر رمضان.. فيديو

قال الدكتور محمد الشوادفي، خبير اقتصادي، إن الأسواق خلال الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة، وخاصة خلال شهر رمضان، تزامنا مع إطلاق الدولة معارض أهلا رمضان، وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

«مدبولي»: توجيه واضح من الرئيس السيسي بالاهتمام بتفاصيل مشروع التجلّي الأعظم

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، و جاء ذلك في نبـأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

أبو الغيط: استعداد كامل من الجامعة العربية للمساعدة في حل الأزمة السودانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية أكد خلال لقائه رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك ضرورة وقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان.

خبير: رسائل السيسي عن دعم غزة تشير لقرب وقف إطلاق النار |فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، التي عُقدت أمس بعنوان «ويبقى الأثر» بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، تضمنت رسائل موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري والعالم بأكمله، بخصوص دور مصر وما قدمته للقضية الفلسطينية، والتأكيد على عدم تخليها عن نصرة الشعب الفلسطيني.

أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يريد إنهاء دور وكالة الأونروا في غزة|فيديو

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل حربه على الشعب الفلسطيني بكل ما تعنيه الكلمة بجميع المسارات، موضحا أنه ليس فقط في مسار القتل والاستهداف للمدنيين، ولكن الاحتلال يعمل على طمس التاريخ ويحاول تغيير الواقع منذ عام 1948.

لحظة الإنزال الجوي الأمريكي للمساعدات الغذائية في قطاع غزة

نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو يظهر تنفيذ عناصر الجيش لعملية إنزال جوي جديدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
 

قبل بداية رمضان.. التموين تزف بشرى للمواطنين حول أسعار الياميش

أكدت الدكتورة هالة غريب، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أنه تم إفتتاح ما يقرب من 9 معارض لأهلا رمضان، على مستوى المحافظة، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.

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