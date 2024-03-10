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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، ظهر اليوم الأحد، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن طائرات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 31045 شهيدا، وإصابة 72654 آخرين، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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