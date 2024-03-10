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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لحظة الإنزال الجوي الأمريكي للمساعدات الغذائية في قطاع غزة.. شاهد

صدى البلد

نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو يظهر تنفيذ عناصر الجيش لعملية إنزال جوي جديدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
 

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، "قمنا بتنفيذ عملية إنزال جوي مشتركة لنقل المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة بهدف تقديم المساعدة الضرورية للمدنيين المتأثرين بالصراع الدائر"، وذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وفي تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس"، أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وجنود مختصون في توصيل الإمدادات جوا، ساهمت في تنفيذ هذه العملية.
 

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