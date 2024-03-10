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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع الصدارة.. محمد صلاح علي مقاعد البدلاء أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي، والتي ستقام على ملعب آنفيلد ضمن الجولة 28 من البطولة.

تشكيلة ليفربول كانت كالتالي:

  • في حراسة المرمى: كيليهير.
  • في خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كوانساه، برادلي.
  • في خط الوسط: سوبوسلاي، إيندو، ماك أليستر.
  • في خط الهجوم: لويس دياز، نونيز، إيليوت.

وكانت المفاجأة في غياب محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية، حيث جلس على دكة البدلاء.

 يأتي هذا بعد غياب صلاح عن آخر 4 مباريات بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، وعاد بشكل قصير قبل أن يتجدد الإصابة.

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