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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السوداني يوجه رسالة إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال السوداني عبر حسابه على منصة إكس: "أبارك للعراقيين جميعاً، وللأمة الإسلامية، وللإنسانية جمعاء، حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الباري علينا بالخير والمغفرة وقبول الطاعات".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "لتكن أيام الشهر الفضيل رحاباً واسعة للتآخي والتلاحم والتعاون المثمر الصادق لحفظ بلادنا، وازدهارها، والعمل المثابر لأجل شعبنا في حاضره ومستقبله".

وتابع: "كما نؤكد أن قلوبنا وجهودنا لن تنسى أبناء غزّة، وهم يرزحون تحت العدوان وجرائمه الوحشية التي استنكرها العالم بأسره".

https://x.com/mohamedshia/status/1767222650525433877?s=20

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