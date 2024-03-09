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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وعد الحق.. العمليات المشتركة في العراق تطلق عملية جديدة لمكافحة الإرهاب

الجيش العراق
الجيش العراق

أطلقت قيادة العمليات المشتركة في العراق، فجر اليوم السبت 9 مارس 2024 المرحلة الثالثة من عمليات "وعد الحق" لمواجهة وتعقب العناصر الإرهابية في بلاد الرافدين.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن المرحلة الثالثة انطلقت بمشاركة العديد من الأجهزة الأمنية، هي قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى بمشاركة قطاعات من فرسان الجيش وبواسل الداخلية ورجال الحشد الشعبي وليوث جهاز مكافحة الارهاب وباسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش وبعض الصنوف الخدمية والساندة بمؤازرة الجهد الاستخباري لكافة المديريات والوكالات الاستخبارية".

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان "إنه بالاعتماد على إرادة المقاتلين انطلقت فجر هذا اليوم المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق الثالثة بتخطيط ومتابعة واشراف قيادة العمليات المشتركة، بحسب ما أورده موقع السومرية نيوز العراقي. 

وأضافت أن هذه العملية الجسورة انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة وادامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض عليها تأكيدا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية بديمومة الانتصارات المتلاحقة ضد أوكار الارهاب وما تشهده المحافظة من استقرار أمني نتيجة جهود أبطال القطاعات الأمنية المختلفة واسناد وتعاون وتفهم أهلنا الاكارم في ديالى وعشائرها الكريمة بكل أطيافها وتنوعاتها الاجتماعية العزيزة.

وتابعت، "سنطارد الارهاب بهمة أهلنا ووحدتهم الوطنية الجسورة وعزيمة الأبطال من فرسان الجيش وبواسل قوى الامن الشجعان وأسود جهاز مكافحة الارهاب ورجال الحشد الشعبي ولن تفلت هذه العناصر المنهزمة من عقاب الامة وقرار رجال قواته الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها بالقضاء عليهم اينما ثقفوا".

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