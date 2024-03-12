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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذمر من البنوك نتيجة تأخير تسليم طلبات القروض بسبب سعر الفائدة الجديد

صدى البلد

سادت حالة من التذمر بين عملاء بعض البنوك، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 6% الاسبوع الماضي ، حيث قررت البنوك ايقاف تعاملات خدمات الحصول على القروض للأفراد بشكل غير مفهوم.

قال عدد من العملاء في تصريحات لصدى البلد، إنه سبق تقديم طلبات الحصول على تمويل من البنوك قبل شهرين من صدور قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري وهناك من يقول ان هناك محاولات لفرض تطبيق سعر الفائدة الجديد وبأثر رجعي على طلبات الحصول على القروض التي سبق توقيعها.

وحذر عدد من العملاء من استمرار حالة التخبط التي تواجه البنوك في إجبار عملائها على تقبل الفائدة الجديدة بأثر رجعي ، ومن التسبب في تخارجهم من الجهاز المصرفي وهو ما قد يؤثر علي الأرباح.

كان البنك المركزي المصري قرر في اجتماع استثنائي له يوم الاربعاء الماضي رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. 
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

 

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