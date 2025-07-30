عشان تعالجه صح.. اعرف أنواع تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر من المشكلات الشائعة بشكل كبير بين الرجال والنساء ولا تزول بسهولة ويرجع السبب لذلك بتجربة العلاج بشكل عشوائي دون تحديد اسباب تساقط الشعر وأنواعه.

نكشف لكم أهم انواع تساقط الشعر للتمكن من علاجه وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك.

بعض أنواع تساقط الشعر دائمة، والبعض الآخر مؤقت و من أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا:

الثعلبة الأندروجينية

هذا النوع من الصلع الوراثي يمكن أن يصيب أي شخص (الصلع الوراثي عند الذكور أو تساقط الشعر عند النساء ).

الثعلبة البقعية

الثعلبة البقعية هي مرض مناعي ذاتي يؤدي إلى تساقط الشعر من الرأس والجسم.

تساقط الشعر الكربي

هذا النوع من تساقط الشعر يتضمن تساقطًا سريعًا للشعر خلال فترة قصيرة.

يحدث عادةً بعد بضعة أشهر من تعرض الجسم لضغط جسدي أو نفسي كما يمكن أن ينتج عن تغيرات هرمونية مفاجئة.

تساقط الشعر في مرحلة النمو

يحدث تساقط الشعر السريع للغاية بسبب بعض العلاجات الطبية، مثل العلاج الكيميائي وفي هذه الحالة يجب علاجه بشكل مختلف تماما.