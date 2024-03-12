طارق السيد يدعم أحمد رفعت بالدعاء

تصدر اسم "أحمد رفعت"، لاعب فيوتشر الذي أصيب في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسببًا حالة من الخوف والقلق، بعد أن ظل فاقدًا للوعي لساعات.

وكتب طارق السيد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "يارب بحق هذا الشهر المبارك اشفي عبدك أحمد رفعت واجعله سالم معافي يا رب العالمين".

وعاني اللاعب أحمد رفعت من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلي أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي قريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وتعادل الاتحاد السكندري مع مودرن فيوتشر سلبيا في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد الإسكندرية، في الجولة 16 من مسابقة دوري NILE.