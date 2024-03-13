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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد 14 سنة غياب..ارتيتا يفك نحس آرسنال ويصعد للمربع الذهبي لدوري الأبطال

ارسنال
ارسنال

تمكن ارتيتا بالعبور بنادي ارسنال إلى دور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا بعد تغلبه على نادي بورتو البرتغالي في ملحمة حسمتها ركلات الترجيح.

 

وسجل البلجيكي لياندرو تروسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من عمر اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب الإمارات شمال مدينة لندن البريطانية.

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وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بورتو بالنتيجة ذاتها.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها أرسنال ربع النهائي منذ موسم 2009-2010 علمًا بأنه خرج في ثمن النهائي في آخر 7 مشاركات.

بدأ أرسنال المباراة مهاجماً في محاولة لتعويص تخلفه ذهاباً لكنه اصطدم بفريق منظّم بقيادة قلب الدفاع المخضرم بيبي (41 عاماً) الذي كان يخوض مباراته الرقم 120 في دوري الأبطال، وكانت جميع محاولات «المدفعجية» تتكسر على مشارف المنطقة، في حين شكّل بورتو بعض الخطورة باعتماده على الهجمات المرتدة ومنها سدد البرازيلي ايفانيلسون بيسراه من مشارف المنطقة مرت إلى جانب القائم (16). ثم قام اللاعب نفسه بمحاولة جديدة لكن حارس مرمى أرسنال الإسباني دافيد رايا كان لها بالمرصاد (22).

وعاد رايا إلى التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد برنتفورد في الدوري المحلي علماً بأنه معار من الأخير ولا تسمح قوانين الإعارة في إنجلترا مشاركة أي لاعب في مواجهة فريقه الأم.

بيد أن أرسنال نجح في إيجاد ثغرة في الدفاع البرتغالي عندما مرر صانع ألعابه وقائده النروجي مارتن اوديغارد، كرة بينية رائعة باتجاه المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار، داخل المنطقة فسددها زاحفة بعيداً عن متناول حارس بورتو ديوغو كوستا مفتتحا التسجيل (41).

وشارك تروسار في المباراة بدلاً من الجناح البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي يتعافى من الإصابة

دوري ابطال أوروبا ركلات الترجيح بورتو أرسنال

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