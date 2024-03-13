لأول مرة .. حي المناخ ببورسعيد ينظم دورة رمضانية في كرة القدم

أعلن المهندس نعمان علي نعمان، رئيس حى المناخ فى محافظة بورسعيد عن تنظيم الحى لدورة رمضانية في كرة القدم - بنسختها الأولي- تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ، وذلك في الفترة من 10 حتي 15 رمضان 1445 هجرية علي ملعب الساحة الشعبية الواقعة بنطاق الحي .

وأوضح رئيس حي مناخ بورسعيد أن الدورة الرمضانية تأتي لتوظيف طاقات الشباب من أهالي المحافظة والحي خلال الشهر الكريم في شيء نافع ونجد الرياضة من أفضل وأنفع الأنشطة لذلك.

وأشار "نعمان" إلي أن هناك شروطًا وضوابط وضعت للمسابقة تشمل أن الفئة العمرية للاعبين تبدأ من مواليد 2005، والتزام كل فريق بزي موحد، والمسابقة بنظام المجموعات يصعد للمركزين الأول والثاني من كل مجموعة بعد التصفيات وإذا تساوي فريقان بالنقاط نحتكم إلي الاقتراع بينهما بحضور مندوب لكل منهما، والالتزام بموعد المباراة حسب الجدول المدرج للدورة ويعد تأخر أي فرقة عن حضور المباراة بحد أقصي 10 دقائق هزيمة وفوز الفريق المواجه بنتيجة (٢: صفر).

وتابع رئيس مناخ بورسعيد أن كل فريق يتكون من 8 لاعبين بالإضافة لمسئول عن الفريق ، كما تقام المباراة من شوطين كل شوط مدته 15 دقيقة ، وفي حالة التعادل بالمباريات النهائية سيتم الاحتكام إلي ضربات الترجيح.

وأكد رئيس حى المناخ فى بورسعيد علي وجود جوائز للفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني.



دورة رمضانية بمناخ بورسعيد لأول مرة 1000276564 1000276563

وأشار رئيس حى مناخ بورسعيد للمشاركة في الدورة التوجه لإدارة العلاقات العامة بحي المناخ والاستفسار من خلال رقم الهاتف والواتس أب 01068625562 .