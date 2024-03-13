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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومى المرأة يشارك فى متجر المصرية بالمتحف الكبير

صدى البلد

فى إطار الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ويوم المرأة العالمى خلال شهر مارس، شارك المجلس القومى للمرأة في احتفالية دعم وتكريم المرأة بالمتحف المصري الكبير، وذلك من خلال معرض خاص، على مدار ثلاثة أيام جاء تحت عنوان "متجر المصرية في المتحف"، حيث ضم المعرض منتجات من صنع أيدي سيدات مصر من مختلف المحافظات.

وتناول المعرض عرضا لمنتجات رائدات الأعمال من سجاد يدوي ومفارش وخداديات، وتنوعت المنتجات ما بين منسوجات التلي السوهاجي وأشكال المكرميات لزينة رمضان و محافظ جلدية وحقائب مطرزة و مطبوعة يدوياً، كما ضم الجناح أيضا عرضا حيا لصناعة أطباق الديكوباج مع الزائرين المترددين على المتحف.

وشهد متجر المصرية إقبالا شديدا من قبل زوار المتحف المصرى الكبير  من المصريين والجنسيات الأجنبية المتنوعة، وأشادوا بمنتجات السيدات، والتى لاقت إعجابهم الشديد.

وضمت احتفالية المتحف الكببر أيضا معارض متنوعة مقدمة من مؤسسات تدعم وتحفز أعمال المرأة الفنية المبهرة،  بجانب العروض الموسيقية وتراث قناوي للتنمية المستدامة من أجل دعم الفنانات الموهوبات.

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