البحرين تشيد بدعم الجيش الباكستاني للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

التقى الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الحرس الوطني البحريني، مع الجنرال ساحر شمشاد ميرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة ، بمقر قيادة الأركان في مدينة راولبندي.

جاء ذلك على هامش زيارته الرسمية لباكستان للمشاركة في احتفالات جمهورية باكستان الإسلامية بيوم باكستان.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية؛ فلدى وصول آل خليفة إلى مقر قيادة الجيش الباكستاني في مدينة راولبندي كان في مقدمة المستقبلين رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية وعدد من كبار القادة العسكريين الباكستانيين.

ورحب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية بالزيارة والتي تأتي في إطار تطوير وتنمية العلاقات العسكرية بين مملكة البحرين وباكستان .

وبهذه المناسبة ، أشاد رئيس الحرس الوطني بالمستويات المتقدمة التي وصل اليها التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين ، وبدور الجيش الباكستاني في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي .



وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الأمور ذات الاهتمام ، كما تم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية على مختلف الأصعدة ، وبخاصة ما يتعلق منها بالمجال العسكري.