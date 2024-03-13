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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسعار الخضروات واللحوم والفواكه بمنافذ الوحدات المحلية بالوادى الجديد

صدى البلد

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه واللحوم والسلع المخفضة بمنافذ البيع الحكومية التابعة للوحدات المحلية على مستوى مراكز وقرى المحافظة وذلك على مدار شهر رمضان المبارك.

وجرى طرح لحوم بلدى طازجة بسعر يتراوح من 280 إلى 300 جنيه للكيلو كما تم طرح أسماك واردة من مفيض باريس بسعر 20 جنيها للكيلو بالإضافة لطرح كميات من البطاطس تتراوح سعرها من جنيه ونصف إلى 3 جنيهات وربع وغيرها من السلع المخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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كان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أجرى جولة مفاجئة بسوق الشعلة بالخارجة؛ لتفقّد مبادرات تخفيض الأسعار، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين، حيثُ شدّد على تكثيف حملات الرقابة؛ لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع التجار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ووجّه بالتوسع فى منافذ السلع الغذائية مخفضة الأسعار لاستيعاب إقبال المواطنين، ومنح أحد التجار منفذين أحدهما للحوم والآخر لبيع السلع الغذائية بسعر الجملة شرط الجدية والبيع بأسعار مخفضة.

كما وجّه الوحدة المحلية بضخ كميات كبيرة من البطاطس والطماطم فى الأسواق بسعر 5 جنيهات للكيلو، وتدبير سيارة لنقل الخضروات والفاكهة لضمان توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين. 

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