شاهد| أعمال شغب داخل الكنيست الإسرائيلي بسبب إقرار ميزانية حرب غزة

وافق الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، على منح موافقته النهائية بخصوص تعديل الميزانية الإسرائيلية لعام 2024 لتمويل حرب إسرائيل في غزة.

وبعد موافقة الكنيست على الميزانية المعدلة، اندلعت أعمال شغب في الجلسة العامة للبرلمان الإسرائيلي، حيث طالبت المعارضة الإسرائيلية بالكشف عن الوعود التي أدت إلى التصويت لصالح الموازنة.

https://x.com/kann_news/status/1767921963832394186?s=20

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عبر حسابه على منصة إكس: "تمت الموافقة على ميزانية الحرب المعدلة لعام 2024 من قبل الكنيست".

وأضاف سموتريتش، أن ميزانية الحرب المعدلة التي وافق عليها الكنيست اليوم لها أهداف واضحة، وهي كسب الحرب، دعم الجيش، تعزيز الجبهة الداخلية، ومواصلة تنمية الاقتصاد الإسرائيلي.