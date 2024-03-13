بيان عاجل بشأن قرار الاحتلال منع دخول الصحفيين للقطاع

دعا سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام الدولية إلى كسر حاجز المنع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على دخول الصحفيين والإعلاميين إلى قطاع غزة لنقل مجريات العدوان على الارض.

كما أدان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له عبر قناة المكتب على تليجرام، حالة الصمت على قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول طواقم الصحافة الاجنبية إلى قطاع غزة للشهر السادس.

وقال معروف إن منع الطواقم الصحفية هو انتهاك صريح وواضح لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي، كما هي عادته، يسعى لارتكاب جرائمه بعيدا عن الشهود وأعين الكاميرات، لذلك يمنع دخول الصحفيين الاجانب، ويستهدف الصحفيين الفلسطينيين، حيث استشهد منهم أكثر من 130 شهيد صحفي خلال العدوان.

وأكد معروف أن بوابة معبر رفح قد تكون خيارا مواتيا لوسائل الإعلام والطواقم الصحفية لدخول قطاع غزة وتغطية العدوان.

وطالب جميع المؤسسات والهيئات المعنية بحرية الرأي والتعبير بإدانة قرار الاحتلال الإسرائيلي، والضغط لتسهيل دخول الإعلام الدولي لقطاع غزة.