عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير: قوات الاحتلال تتباهى بسرقة ملابس نساء غزة

صدى البلد

دعت الجزائر إلى إجراء تحقيق في "الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية" بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت الدعوة إلى فرض وقف لإطلاق النار بشكل عاجل في القطاع غزة لوضع حد للفظائع.  

وقال ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إنه تم “الإبلاغ عن حالات تم فيها احتجاز نساء فلسطينيات في غزة في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام”.

وقبل أيام، كشفت تقارير إعلامية عن تعمد جنود جيش الاحتلال في غزة التقاط صور داخل منازل الفلسطينيين بصحبة الملابس الداخلية النسائية، وذلك في أوضاع خادشة للحياء في أوقات كثيرة. 

وأوضحت التقارير أن هذه التصرفات تبرهن على فقدان الرجولة لدى عناصر جيش الاحتلال.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن معتقلين سابقين من غزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، تعرضهم للضرب والإهانة وإجبارهم على الركوع لأكثر من 20 ساعة. 

وأضافوا أن قوات الاحتلال جردتهم من ملابسهم لأوقات طويلة، وأثناء الاستجواب.

وتظهر الأرقام التي حصلت عليها صحيفة “هآرتس” العبرية الأسبوع الماضي أن 27 معتقلًا فلسطينيا من غزة استشهدوا في ظروف غامضة أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية.

وضمن سياسة الهدم والتدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ بداية العدوان قبل ستة أشهر، هدم الجنود مدينة حمد السكنية الراقية في خان يونس. 

وتدمير المدينة السكنية الراقية، جاء امتدادا لسياسة الهدم وتغيير جغرافيا قطاع غزة من خلال قصف البيوت من الجو ومن البر، وحرق المنازل التي تحصن فيها جنود الاحتلال منذ بداية الحرب.

غزة الاحتلال جنود انتهاكات الجزائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

الخارجية تتابع حادث مقـ.تل ثلاثة رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة القبطية بجنوب أفريقيا

ترشيحاتنا

2674.2 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاض الجديد| للمقبلين على الزواج

هل يجوز ترك العمل لأداء صلاة التراويح ؟.. الإفتاء توضح بالدليل

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

ماتوا جوعا .. الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 27 طفلاً في غزة

تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية مفرقعات كرداسة

فتاة: أحب شابا وأخرج معه.. علي جمعة: لو مسك إيديها وسبِل عيونه حرام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. مي سليم تبرز جمالها بإطلالة أنيقة

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "كامل العدد بلس1"

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

فيديو

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ