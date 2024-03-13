تقارير: قوات الاحتلال تتباهى بسرقة ملابس نساء غزة

دعت الجزائر إلى إجراء تحقيق في "الاعتداءات الجنسية الإسرائيلية" بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت الدعوة إلى فرض وقف لإطلاق النار بشكل عاجل في القطاع غزة لوضع حد للفظائع.

وقال ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إنه تم “الإبلاغ عن حالات تم فيها احتجاز نساء فلسطينيات في غزة في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام”.

وقبل أيام، كشفت تقارير إعلامية عن تعمد جنود جيش الاحتلال في غزة التقاط صور داخل منازل الفلسطينيين بصحبة الملابس الداخلية النسائية، وذلك في أوضاع خادشة للحياء في أوقات كثيرة.

وأوضحت التقارير أن هذه التصرفات تبرهن على فقدان الرجولة لدى عناصر جيش الاحتلال.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن معتقلين سابقين من غزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، تعرضهم للضرب والإهانة وإجبارهم على الركوع لأكثر من 20 ساعة.

وأضافوا أن قوات الاحتلال جردتهم من ملابسهم لأوقات طويلة، وأثناء الاستجواب.

وتظهر الأرقام التي حصلت عليها صحيفة “هآرتس” العبرية الأسبوع الماضي أن 27 معتقلًا فلسطينيا من غزة استشهدوا في ظروف غامضة أثناء احتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية.

وضمن سياسة الهدم والتدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة منذ بداية العدوان قبل ستة أشهر، هدم الجنود مدينة حمد السكنية الراقية في خان يونس.

وتدمير المدينة السكنية الراقية، جاء امتدادا لسياسة الهدم وتغيير جغرافيا قطاع غزة من خلال قصف البيوت من الجو ومن البر، وحرق المنازل التي تحصن فيها جنود الاحتلال منذ بداية الحرب.