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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس محامي أمام المحكمة الأقتصادية

الطريق الدائري
الطريق الدائري

باشرت النيابة العامة التحقيق مع السائق المتهم بدهس محامي اثناء عبوره الطريق الدائري امام المحكمة الاقتصادية ، حيث قرر المتهم انه فوجئي بعبور المتوفي امامه ولم يقصد دهسه .

وقررت النيابة العامة استعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة .

وكان قسم شرطة البساتين قد تلقي اخطاراً بمصرع محامي ٤٦ سنة مقيم بالجيزة اثر دهسه اثناء عبوره الطريق الدائري امام المحكمة الاقتصادية متأثراً باصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم .

وتبين من الفحص انه اثناء خروج المحامي من المحكمة الاقصادية واثناء عبوره الطريق اصطدمت به سيارة في اتجاه الجيزة لقي علي اثرها مصرعه ، تم ضبط قائد السيارة ، وتولت النيابة التحقيق .

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