قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس محامي أمام المحكمة الأقتصادية

باشرت النيابة العامة التحقيق مع السائق المتهم بدهس محامي اثناء عبوره الطريق الدائري امام المحكمة الاقتصادية ، حيث قرر المتهم انه فوجئي بعبور المتوفي امامه ولم يقصد دهسه .

وقررت النيابة العامة استعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث ، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة .

وكان قسم شرطة البساتين قد تلقي اخطاراً بمصرع محامي ٤٦ سنة مقيم بالجيزة اثر دهسه اثناء عبوره الطريق الدائري امام المحكمة الاقتصادية متأثراً باصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم .

وتبين من الفحص انه اثناء خروج المحامي من المحكمة الاقصادية واثناء عبوره الطريق اصطدمت به سيارة في اتجاه الجيزة لقي علي اثرها مصرعه ، تم ضبط قائد السيارة ، وتولت النيابة التحقيق .