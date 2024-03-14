عدد الإصابات كبير.. حريق ضخم في شركة للنفط في دولة عربية

أفادت الحماية المدنية التونسية باندلاع حريق ضخم في احدي شركات النفط في الضواحي الجنوب للبلاد نتيجة تسرب للغاز حيث اصيب 35 شخصا بجروح، 4 منهم في حالة خطيرة.

وبدوره؛ ذكر المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة: "في حوالي الساعة 06:15 صباحا بالتوقيت المحلي، تسبب تسرب غاز في انفجار قوارير غاز للاستخدام المنزلي ضمن شركة لاستغلال وتوزيع الغاز بالمنطقة النفطية بمدينة رادس، بضواحي جنوب تونس".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية، أنه تم نقل جميع المصابين من العاملين في هذه الشركة، الذين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية، إلى المستشفى.



وأضاف تريعة أن 4 منهم في العناية المركزة، دون إضافة تفاصيل أخرى.

من جانبها، اصدرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسي بيانا مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بمستودع للغاز تابع "للشركة الوطنية لتوزيع النفط - "عجيل" في رادس.

وأضافت الوزارة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة "ملابسات هذا الحادث"، من دون الإشارة إلى الأضرار المادية.

