فيتش: نتوقع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في 2025/2024

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في 2024 / 2025، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

كما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن إصلاحات مصر الاقتصادية ستدعم السيولة الأجنبية لدى البنوك.

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى متابعته بشكل يومي لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحاً أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.