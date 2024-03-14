عبد الملك الحوثي يدين جريمة القرن الإسرائيلية التي تتكشف في غزة

وجه عبد الملك الحوثي، زعيم حركة الحوثيين في اليمن، انتقادا لاذعا للإجراءات الإسرائيلية في غزة، وأدان ما وصفها بـ "أبشع الجرائم" التي يرتكبها العدو الإسرائيلي. ووفقا لما نشرته رويترز، أكد الحوثي التزام الحوثيين بمنع السفن ذات العلاقات الإسرائيلية من المرور عبر الطرق البحرية الحيوية.

وشدد الحوثي على خطورة الوضع في غزة، مشيراً إلى أكثر من 2800 مجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي، والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان غزة، حيث يكافح الآلاف من أجل الحصول على الغذاء الكافي. واتهم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية وبعض الدول العربية بالتواطؤ فيما أسماه "جريمة القرن" التي تتكشف في غزة.

ورغم الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، إلا أن الحوثيين وصفوها بأنها غير كافية، مؤكدين أن المأساة في غزة مستمرة بسبب الأساليب الخادعة التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وتطرق الحوثي إلى المقاومة الفلسطينية في غزة، أشاد بصمودهم وصمودهم، مؤكدا قدرتهم على إلحاق خسائر فادحة بالعدو الإسرائيلي. وأعرب عن أسفه لنقص الدعم من المسلمين في جميع أنحاء العالم، بحجة أن الحد الأدنى من الدعم من شأنه أن يغير بشكل كبير ديناميكيات الصراع.

كما انتقد الحوثي الدول العربية لفشلها الملحوظ في تقديم الدعم الكامل للمقاومة، منوهاً بالموقف المشرف الذي اتخذه زعماء القبائل في غزة ضد مؤامرات العدو.

وفيما يتعلق باليمن، اتهم الحوثي الولايات المتحدة بتنفيذ العديد من التفجيرات والغارات في البلاد، مؤكدا أن تلك الجهود باءت بالفشل في تحقيق أهدافها.

وفي الختام، أكد الحوثي مجددا التزام الحوثيين بدعم القضية الفلسطينية، وتوعد بمواصلة عملياتهم التي تستهدف السفن. وحذر من التداعيات الأوسع للصراع في غزة، مؤكدا على أهميته للأمة الإسلامية بأكملها.