ثالث أقدم مساجد مصر وصورته علي الـ5 جنيه.. فيديوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشان ثالث أقدم جامع في مصر.

وأوضح الفيديو أن مسجد أحمد ابن طولون هو ثالث أقدم جامع في مصر وارتبطت قصة تشييده بروايات وحكايات تاريخية عجيبة.

وتسأل لما لا؟! فصاحب المسجد نفسه أصبح حاكمًا على مصر والشام والحجاز عن طريق الصدفة.

وينشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة وثائقية عن «مساجد المحروسة»، لقراءة تاريخ حضارتنا المُسجل على حجارة مساجد مِصر المحروسة؛ تحت القباب الرائعة، وبين الأروقة المهيبة، حيث نروي قصة بناء هذه المساجد العظيمة التي ظلت مآذنها تحرسنا لقرون، ونعرف كيف حافظنا عليها وسنظل بدوام عِمارة بيوت الله.