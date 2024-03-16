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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد خطأ الـ VAR واشتعال غضب الجماهير.. ما مصير مباراة الأهلي والبنك؟

صدى البلد

اثارت مبارة الأهلي والبنك الأهلي  في الدوري المصري الممتاز التي أقيمت بينهما مساء يوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري، الكثير من الجدل الذي لم يتنهي حتي الآن.

مباراة الأهلي والبنك

وانتهت المبارة لصالح البنك الأهلي بـ 4 أهداف مقابل 3 للنادي الأهلي، ليخسر الأهلي لأول مرة في الدوري المصري هذا الموسم، سجل ثلاثية الأهلي، موديست ورضا سليم وحسين الشحات، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

مصير مباراة الأهلي والبنك

وسبب آثارت مبارة الأهلي والبنك الأهلي الجدل كان في الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المبارة، حيث شهدت مباراة الأهلي والبنك حالة تحكيمية جدلية بعد ارتطام الكرة في يد اللاعب أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي السابق، وقائد فريق البنك الأهلي الحالي.

وجاء قرار حكم الساحة محمود البنا بعدم احتساب ضربة جزاء واستمرار اللعب بشكلٍ طبيعي دون احتساب شيء، وتم اتخاذ القرار بعد الحديث مع حكام الفار.

وأدار مباراة الأهلي والبنك الأهلي، محمود البنا حكماً للساحة ، وعاونه ، كلاً من : هاني خيري وخالد السيد ومعهم محمد يوسف حكم رابع ومحمد الحنفي حكماً لتقنية الـVAR  ، وأحمد توفيق طلب حكم مساعد VAR.

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