عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نصائح للتخلص من الأرق خلال شهر رمضان

نصائح للتخلص من الأرق
نصائح للتخلص من الأرق خلال شهر رمضان

يعاني العديد من الأشخاص من الأرق خلال شهر رمضان بسبب التغيرات في نمط النوم والتغذية، وهناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التخلص من الأرق خلال شهر رمضان.

طريقة سداد مخالفات المرور أون لاين

طريقة عمل كفتة حسن باشا لسفرة مميزة في رمضان

نصائح للتخلص من الأرق خلال شهر رمضان

تنظيم نمط النوم: 

حاول تحديد ساعات النوم الثابتة والمناسبة لكل يوم. قد تحتاج إلى ضبط جدول النوم الخاص بك وتحديد وقت محدد للنوم والاستيقاظ.

الاسترخاء قبل النوم: 

قبل الذهاب إلى الفراش، قم بإنشاء روتين استرخاء. جرب تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، والاسترخاء العضلي التدريجي، والتأمل. تجنب الأنشطة المحفزة قبل النوم مثل استخدام الهاتف المحمول أو مشاهدة التلفزيون.

الحفاظ على بيئة مناسبة للنوم: 

حاول إنشاء بيئة هادئة ومريحة في غرفة النوم. قم بتعتيم الغرفة وضبط درجة حرارة الغرفة لتكون مناسبة للنوم. استخدم وسائل الراحة مثل الوسائد المناسبة والفراش المريح.

تجنب المنبهات الصوتية: 

حاول تجنب الضوضاء والمنبهات الصوتية في وقت النوم. قم بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة أو وضعها في وضع الصامت لتجنب الاضطرابات.

الحفاظ على الترطيب الجيد للجسم:

تأكد من شرب كمية كافية من الماء خلال ساعات السحور والإفطار للحفاظ على الترطيب الجيد للجسم. الجفاف قد يؤثر سلبًا على نوعية النوم.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

قم بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام خلال رمضان. قد تساعد التمارين الرياضية في تخفيف التوتر وتعزيز النوم العميق في الليل.

تجنب تناول المنبهات: 

قم بتجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاي والمنتجات الغنية بالكافيين قبل النوم. قد يؤثر الكافيين على نوعية النوم ويزيد من الصعوبة في النوم.

إذا استمرت مشكلة الأرق وتأثر حياتك اليومية، قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك للعلاج المناسب.

ل شهر رمضان الأرق نصائح للتخلص من الأرق خلال شهر رمضان رمضان شهر نصائح للتخلص من الأرق ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

بعد يوم عمل شاق.. أزمة قلبية تغيب أشهر أطباء القلب في المنوفية

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

حريق كبير فى ستوديو الأهرام الجيزة ومحاولات للسيطرة عليه

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

موضوعات متعلقة

سهران ومش عارف تنام.. إليك أفضل طرق علاج الأرق

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

يفعلها أغلب الطلاب.. تحذير من المذاكرة فى هذا التوقيت|اعرف الأضرار الصحية

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

نصائح للحفاظ على التوازن الهرموني فى جسمك

مخاطر قلة النوم على الذاكرة.. تعرف عليها

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

ترشيحاتنا

امتداد النيران لواجهة عقار مجاور لـ استديو الأهرام بالجيزة|فيديو

علاقة غامضة تربط كوكب الأرض بـ المريخ .. كيف يؤثر على المناخ؟

التفاصيل الكاملة لـ حريق أستديو الأهرام ..خمسة أيام متبقية للانتهاء من تصوير مسلسل المعلم

مصادفة غريبة.. تعليق ناري من فرج عامر على خسارة الأهلي السعودي

هروب جماعي .. النيران تلتهم ديكورات مسلسل مصطفى شعبان

محمد عبدالله: الزمالك يسير في الطريق الصحيح..ونمر بمرحلة إعداد فريق جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة موديل 2024 من جيتور.. بالأسعار والمواصفات

بشرى سارة للمواطنين.. البنوك ترفع حد بطاقات الائتمان في الخارج |تفاصيل

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

أغرب سكوتر ثلاثي العجلات من هوندا.. أهم مواصفات الفنية

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ