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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كفتة حسن باشا لسفرة مميزة في رمضان

طريقة عمل كفتة حسن
طريقة عمل كفتة حسن باشا

كفتة حسن باشا من الأكلات الشهية التى يمكن كسر روتين الأكلات التقليدية بها فى شهر رمضان، كما أنها ستبهر ضيوفك فى العزومات. 

نعرض لكم طريقة عمل كفتة حسن باشا، من خلال خطوات الشيف غادة التلي.

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مقادير كفتة حسن باشا:
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصل
ملح فلفل أسود
ثوم
طماطم مبشورة
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ريحان طازج
مكعب مرقة
زيت
زبدة
بطاطس مسلوقة
ماء

طريقة عمل كفتة حسن باشا:
* شوحي البصل فى السمن أو الزيت مع القليل من الملح والفلفل الأسود واللحمة المفرومة عند التعصيج اطفى النار واتركيها تهدأ.

شكلى اللحمة كرات ورصيها في صينية أو قوالب الكب كيك وتوضع فى الفرن حتى النضج
* فى طاسة بها زبدة شوحى الثوم مع ملح على النار ثم تضاف الطماطم المبشورة والصلصة والمرقة ثم القليل من الماء وتترك لتتسبك ثم ترفع ويضاف الريحان
* اخلطى البطاطس المسلوقة مع زبدة وملح وتوضع في كيس حلواني ثم ضعي الصلصة في طبق التقديم ثم تضاف كرات كفتة حسن باشا وتضاف عليها البطاطس والريحان.

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