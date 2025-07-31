إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى الإمارات: لا ترتدوا رموزًا دينية أو عبرية

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحذير سفر محدثا للإسرائيليين الذين يخططون لزيارة الإمارات.

يدعو تحذير مجلس الأمن القومي بشأن الإمارات إلى زيادة اليقظة، وينصح الإسرائيليين بالبقاء في حالة تأهب ويقظة تامة لما يحيط بهم.

يُحث المسافرون على عدم إظهار الرموز الإسرائيلية أو اليهودية، مثل الملابس التي تحمل كتابات عبرية أو أي رموز تكشف عن أصل الشخص أو دينه، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، يُنصح الإسرائيليون بالحد من التجمعات، وتجنب مقابلة إسرائيليين آخرين في الأماكن العامة، والامتناع عن زيارة المؤسسات الإسرائيلية أو اليهودية.

وأخيرًا، يحث مجلس الأمن القومي المسافرين الإسرائيليين على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه للسلطات المحلية دون تأخير.