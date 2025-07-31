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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل حريق شقة سكنية بالعمرانية

حريق
حريق
ندى سويفى

شهدت منطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة، اليوم، حريقًا هائلًا التهم شقة سكنية بالكامل داخل أحد العقارات دون وقوع إصابات بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي بتصاعد ألسنة اللهب والدخان من شقة في أحد العقارات السكنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي وحدات العقار، فيما أرجعت المعاينة المبدئية سبب الحريق إلى ماس كهربائي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وحصر التلفيات.

حريق شقة حريق الجيزة حريق العمرانية اخبار الحوادث

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